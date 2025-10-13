Hier ist – wie angekündigt – meine langjährige Begleiterin zu ersteigern. Das Leben hat sie gezeichnet und zu dem gemacht, was sie heute ist: Ein Erinnerungsstück, abzugeben in gute Hände, die ihren wahren Wert erkennen.

Ca. 15 Jahre im rauen Einsatz hat mich das gute Stück begleitet. Das Modell stammt aus dem Haus Musik Schmidt, Marke Redwood D1 mit Tonabnehmer. Aber darum geht es nicht. Sie ist spielbereit und das Leben hat seine Spuren hinterlassen.

Der Wert des Instruments liegt in seiner Geschichte aus den Reisen quer durch die Republik, ob Stuttgart 21, StopWatchingUs, Freiheit statt Angst, StopESM in Karlsruhe, die vielen Demos am Dagger Complex und jetzt zuletzt bei den Freunden der Wahrheit und und und….

Der Käufer bekommt eine persönliche Widmung und jede Menge gute Energie frei Haus geliefert.

Die bekannte Auktionsplattform „E….“ hat die Versteigerung abgelehnt – wer ernsthaft interessiert ist und mit dem Kauf meine Arbeit unterstützen möchte – melde sich einfach unter musik@fantareis.de