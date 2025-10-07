Wir sehen uns auf der Straße. Dieses Mal in Bitburg am Sonntag ab 13.00 Uhr. Die Freunde der Wahrheit haben Serge Menga als Redner gewinnen können und ich bin noch mal dabei und spiele ein paar Songs.

Die Veranstaltung findet am Konrad Adenauer Platz statt, dort gibt es eine Kundgebung mit Protestzug durch die Innenstadt.