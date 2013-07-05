Gestern in Wittlich. Das Wetter spielte mit, ebenso der Verkehr auf der Autobahn. Der Heilige Genesius von Rom als Schutzpatron aller Bühnenleute zierte sich ein wenig, aber dann klappte es auch mit der Technik.

Berichte zum Hauptteil der Veranstaltung – ich war ja nur als beiwirkender Künstler gebucht – folgt später auf Opposition24 und weiteren Kanälen.

Der verhinderte Oberbürgermeisterkandidat von Ludwigshafen – Joachim Paul – hielt nicht nur eine Rede, sondern stellte sich den Fragen der Bürger, die er ausführlich beantwortete.

Danke an die Freunde der Wahrheit!