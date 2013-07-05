Fantareis

Deutscher Liedermacher und Autor

Liebe Freunde!

Es hat wieder etwas gedauert 🙂 und es ist sogar ein neues Album in Arbeit. Alle bisherigen Alben und Titel findet ihr nach wie vor auf allen üblichen Handelsplätzen und Streamingplattformen von A, wie Apple oder Amazon bis Z wie Spotify oder Soundcloud und natürlich ab sofort wieder hier auf der Webseite.

Auf ein Neues. Wir sehen uns auf der Straße!

Most Wanted 2 Punkt Null mit Bonustracks (Download)

9,90 

Das bekannte Most Wanted Album gibt es jetzt hier exklusiv mit vier weiteren Bonustracks. Einfach downloaden und die ZIP-Datei auspacken.

Vergessene Hits aus der Lügenrepublik

9,90 

Erstmals wird auch der durch FUNK und Fernsehen bekannte Titel “Wir sind alle Terroristen” digital vertrieben.

